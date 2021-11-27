В парке Маяковского открылся каток «Северное сияние»

На катке сделали разные входы для тех, кто с QR-кодом и без. Фото: страница ЦПКиО в Instagram

В Екатеринбурге начинается сезон катания на коньках. С 26 ноября открылся каток в парке им. Маяковского «Северное сияние», сообщает ЦПКиО на своей странице в Instagram.

В условиях пандемии на катке организованы два входа. Для посетителей со своими коньками сделана отдельная касса и выход на лед.

- Переодеть коньки можно на скамейках у входа (вещи необходимо взять с собой), там же обустроена зона ожидания на улице. QR-код не требуется, - говорится в сообщении.

Однако те, кто зашел через этот вход, не смогут попасть в кафе, павильоны и туалеты. Второй вход организован для тех, у кого есть QR-код или заменяющая его справка и документ, удостоверяющий личность.

Посетители с идентификаторами выйдут на лед через павильон. Они смогут арендовать катки, оплатить услуги фигуриста. Также эта категория граждан сможет сдать вещи в камеру хранения, воспользоваться кафе и туалетом. Действие входных билетов для всех заканчивается при выходе через турникет в парк.

Каток «Северное сияние» закрыт по выходным и праздничным дням с 14:00 до 15:00. В это время идет техническое обслуживание катка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка