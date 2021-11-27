В парке Маяковского открылся каток «Северное сияние»

На катке сделали разные входы для тех, кто с QR-кодом и без. Фото: страница ЦПКиО в Instagram
В Екатеринбурге начинается сезон катания на коньках. С 26 ноября открылся каток в парке им. Маяковского «Северное сияние», сообщает ЦПКиО на своей странице в Instagram.
В условиях пандемии на катке организованы два входа. Для посетителей со своими коньками сделана отдельная касса и выход на лед.
- Переодеть коньки можно на скамейках у входа (вещи необходимо взять с собой), там же обустроена зона ожидания на улице. QR-код не требуется, - говорится в сообщении.
Однако те, кто зашел через этот вход, не смогут попасть в кафе, павильоны и туалеты. Второй вход организован для тех, у кого есть QR-код или заменяющая его справка и документ, удостоверяющий личность.
Посетители с идентификаторами выйдут на лед через павильон. Они смогут арендовать катки, оплатить услуги фигуриста. Также эта категория граждан сможет сдать вещи в камеру хранения, воспользоваться кафе и туалетом. Действие входных билетов для всех заканчивается при выходе через турникет в парк.
Каток «Северное сияние» закрыт по выходным и праздничным дням с 14:00 до 15:00. В это время идет техническое обслуживание катка.
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