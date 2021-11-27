На Урале выявили 719 новых случае заражения COVID-19

По последним данным, состояние 786 пациентов оценивается как тяжелое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 719 человек. Из них 168 – жители Екатеринбурга, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 выявили у жителей Каменска-Уральского и Каменского района, Ревды, Режа, Волчанска, Ирбита, Невьянска, Верхотурья, Серова, Полевского, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

С начала пандемии на Среднем Урале коронавирусом заразились 177 134 человек. При этом 155 390 уральцев полностью выздоровели. За минувшие сутки из больниц выписали 471 человека.

По последним данным, состояние 786 пациентов оценивается как тяжелое. Кроме того, 515 свердловчан находятся в палатах реанимации, а 401 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировали еще 34 случая COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 8 328 человека.