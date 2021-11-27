Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с грузовиком и автобусом в Березовском

Авария произошла 26 ноября около 20:00. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом в Березовском, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает свердловское надзорное ведомство.

- Установлено, что водитель автомобиля «МАЗ» не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса «ПАЗ», в результате чего допустил столкновение с автобусом «ПАЗ», - говорится в сообщении.

Авария произошла 26 ноября около 20:00. Автобус ехал из Екатеринбурга в Березовский. ДТП случилось на пересечении улиц Максима Горького и Березовского тракта. В результате столкновения пострадали три человека, в том числе ребенок.

Двух женщин 47 и 55 лет c травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Также госпитализировали девятилетнего мальчика с переломом левой ключицы. По словам очевидцев, во время ДТП он держался за поручень. Во время столкновения он вместе с другим пассажирами упал.

Водительский стаж водителя МАЗ составляет 12 лет. При этом только в 2021 году она 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был трезв.

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