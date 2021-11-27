В Нижнем Тагиле полицейские проведут сразу несколько рейдов

Сотрудники ГИБДД круглосуточно дежурят на пригородных трассах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудник Госавтоинспекции проведут с 26 по 28 ноября сразу несколько рейдов. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- Начиная с пятницы и по воскресенье включительно, сотрудники ГИБДД усиленно работают по выявлению водителей, допускающих грубые нарушения правил дорожного движение, а именно управляющих автомобилем в состоянии опьянения или без прав, - говорится в сообщении.

26 ноября сотрудник Госавтоинспекции провели рейд по предотвращению аварий с участием пешеходов. Они стояли рядом с «зебрами» и выявляли водителей, которые не предоставляют преимущество пешеходам. Также полиция следила за гражданами, которые переходят проезжую часть в неположенных местах.

Кроме того, сотрудники ГИБДД круглосуточно дежурят на пригородных трассах. По данным стражей порядка, основной причиной ДТП на трассах и улицах города является выезд на встречную полосу.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД из Нижнего Тагила просят граждан сообщать об известных им нарушениях по телефону: 47-70-01.

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