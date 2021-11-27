В Екатеринбурге загорелся склад в промзоне на улице Комсомольская

ГУ МЧС по Свердловской области

Ранним утром 27 ноября на складе в промзоне на улице Комсомольская произошел пожар. На площади 20 квадратных метров горела продукция и обшивка. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

– По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что из склада №25 идет густой дым, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Андрей Чернецкий.

ГУ МЧС по Свердловской области

По словам спасателей, тушение пожара было сложным из-за планировки склада и сильного задымления. Локализовать огонь удалось уже через 20 минут. Полностью устранить пожар смогли только спустя час, в 06:53. В тушении были задействованы 14 машин и 32 пожарных.

ГУ МЧС по Свердловской области

Ранее, 10 ноября 2021 года, в Екатеринбурге сгорел склад, площадью 300 «квадратов». Тогда спасателям удалось оперативно потушить пожар. Позднее, 20 ноября, произошло еще одно возгорание на складе площадью 1,2 тысячи метров. В результате того пожара обрушилась кровля цеха.

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