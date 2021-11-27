Исполнитель не мог уйти со сцены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярного рэпера Федука чуть не задавили на концерте в Екатеринбурге. Исполнитель выступил в Гринвиче 26 ноября во время Черной пятницы. Федук спел около семи песен, а когда выступление закончилось, зрители обступили его и не хотели пропускать. Об этом «Комсомолке» рассказала зрительница концерта.

- Его там все облепили. Он еле-еле смог уйти со сцены. Люди просто не хотели отходить, хотя организаторы сказали, что нужно встать подальше. Он бы, наверное, так и остался там, если бы не охрана, которая помогла ему пройти, освободив проход, - рассказала девушка.

Фото: Instagram _mariam_s_01_

Перед концертом исполнитель опубликовал у себя сторис в Instagram, в которой пригласил всех желающих прийти на выступление.

- Мы сегодня встречаемся в Гринвиче, будем «дэнсить». Обнимаю всех крепко. Всех жду, - обратился к подписчикам Федук.

Концерт состоялся в 22:00 на сцене фудмаркета Estory. Вход на площадку был свободный, но по QR-коду. Количество мест у сцены было ограничено.