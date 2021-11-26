Уральского блогера Александра Устинова осудили на 14 лет

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В Москве осудили уральского политтехнолога и создателя различных Telegram-каналов Александра Устинова. Молодого человека признали виновным в мошенничестве, вымогательстве, шантаже и клевете. Ближайшие 14 лет он проведет в колонии строгого режима.

- По совокупности преступлений Устинову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, - сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Александра Устинова арестовали еще в ноября 2018 года. Помимо совладельца ряда интернет-ресурсов под раздачу попали его подчиненные: журналист, член свердловского союза журналистов Иван Бесценный и программист Антон Старк.

- Устинов задержан после передачи денежной суммы в обмен на прекращение не соответствующих закону действий в отношении руководства предприятия. Есть все основания полагать, что задержанный заведомо осознавал лживость распространяемых сведений, - сообщала пресс-служба АО «АМЗ «Вентпром».