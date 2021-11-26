В Екатеринбурге внук украл с карты своей бабушки почти 150 тысяч

Предполагаемого злоумышленника доставили в отделение, где он полностью признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге внук украл у соей бабушки 148 тысяч рублей, которые хранились на банковской карте. Женщина обратилась в полицию и вспомнила, что неделей ранее она гостила у своих родственников и передавала «пластик» родственнику, чтобы тот купил продукты, также она сообщила и PIN-код.

- Вернувшись из магазина, внук вернул бабушке карту. При этом сотовый телефон потерпевшей не привязан к банковскому счету, поэтому женщине не приходили смс-оповещения о списании денег, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Предполагаемого злоумышленника доставили в отделение, где он полностью признал свою вину. Молодой человек обналичил деньги и потратил их на свои нужды. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

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