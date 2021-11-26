Губенатор Свердловской области прокомментировал запрет посещения детских утренников родителями

Глава региона заметил, что в целом действующие санитарно-эпидемиологические нормы не запрещают родителям посещать детские сады Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал запрет посещений родителями новогодних утренников детей из-за пандемии коронавируса. К главе региона обратилась женщина, которая негодует из-за того, что ни разу не была на мероприятиях пятилетнего ребенка из-за ограничительных мер.

- Наши дети нос к носу каждый день, ничего нового родители в садик не принесут! В нашей группе 12 человек, у нас есть QR-код, почему до сих пор стоит запрет на эти мероприятия, - интересуется свердловчанка.

Глава региона заметил, что в целом действующие санитарно-эпидемиологические нормы не запрещают родителям посещать детские сады, однако проведение массовых мероприятий не разрешено.

- Вы правы в том, что дети ежедневно контактируют друг с другом. И, естественно, кто-то из них может принести вирус из дома. Но в ситуации, когда на празднике собирается еще и группа взрослых, риски возрастают, - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор добавил, что все запреты продиктованы исключительно заботой о здоровье населения.