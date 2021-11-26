На фасаде Ельцин-центра в Екатеринбурге появились свечи в память о погибших горняках в Кемерово

Известно, что трагедия унесла жизни 52 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фасаде Ельцин-центра в Екатеринбурге появились траурные изображения горящих свечей. Так в уральской столице решили выразить соболезнования семьям горняков и спасателей, которые погибли в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области сутками ранее. Известно, что трагедия унесла жизни 52 человек.

По предварительным данным причиной страшной аварии стал взрыв скопившегося в шахте метана. Как пишет «КП-Кемерово», в момент происшествия в шахте находились 285 человек. За пять часов на поверхность выбрались только 239 горняков.

Это не первый раз, когда на фасаде здания в Екатеринбурге появляется свеча памяти. Последний раз она появилась 20 сентября после стрельбы в Пермском Государственном университете, тогда вооруженный парень ворвался в ВУЗ и открыл беспорядочную стрельбу по окружающим. Несколько человек погибли, десятки пострадали.