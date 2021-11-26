В Екатеринбурге полицейские вернули пенсионерке 50 тысяч, которые она отдала мошенникам

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге полицейские смогли вернуть 50 тысяч рублей 86-летней пенсионерке, которая стала жертвой мошенников. Как оказалось, пожилой женщине позвонили злоумышленники и рассказали, что ее «родственник» попал в аварию, и теперь ему необходимы деньги на лечение, также необходима некоторая сумма, чтобы уладить вопрос с пострадавшим.

- Доверчивая старушка сказала, что у нее есть только 50 тысяч рублей. Лжеполицейский сказал приготовить деньги и ждать, когда за ними приедет водитель. Через некоторое время в дверь пенсионерки позвонил мужчина, которому она передала обговоренную сумму, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, преступников удалось найти уже через пару дней, после чего всю сумму вернули законному владельцу под расписку. Женщина от всей души поблагодарила полицейских за хорошую работу и пообещала впредь никогда не доверять незнакомцам.