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Общество26 ноября 2021 14:46

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии устроили концерт в перинатальном центре в честь дня матери

Выступление состоялось прямо в холле медицинского учреждения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В Екатеринбурге оркестр регионального отделения Росгвардии выступил в городском перинатальном центре в честь дня матери. Импровизированный концерт живой музыки состоялся прямо в холле медицинского учреждения. Для пациенток и работниц было исполнено попурри на тему всенародно известных мультфильмов и популярных кинолент.

- День матери – это особый праздник, поэтому мы решили сделать подарок для тех, кто недавно стал мамой или станет вот-вот. Репертуар подбирали так, чтобы каждая песня вызывала добрую улыбку и приятные воспоминания о детстве, - уточнил офицер Управления Росгвардии по Свердловской области майор Павел Лысаков

Кроме того, силовики отдельно поздравили женщин-медиков, которые во время пандемии коронавируса трудятся в «красной зоне» и спасают жизни сотен пациентов. Росгвардейцы поблагодарили работниц ОДКБ за самоотверженный труд и вручили им цветы.