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Общество26 ноября 2021 14:21

Евгений Куйвашев объяснил, когда ревакцинацию можно будет проходить раз в год

К главе региона обратились подписчики, которые не хотят делать прививку каждые полгода
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По мнению главы региона, когда человечество победит пандемию, часто прививаться не придется

По мнению главы региона, когда человечество победит пандемию, часто прививаться не придется

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области объяснил, когда ревакцинацию можно будет проходить раз в год. К Евгению Куйвашеву обратились недоумевающие подписчики, которые спросили, до каких пор им придется делать прививку каждые полгода. По его мнению, это все является вынужденной и временной мерой.

- Нет, конечно, прививаться повторно раз в полгода всю оставшуюся жизнь не придется. Сейчас, когда мы находимся в условиях эпидемии, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ прививку нужно делать каждые шесть месяцев, - написал Евгений Куйвашев на странице в социальных сетях.

По мнению главы региона, когда человечество победит пандемию, часто прививаться не придется. Однако, по его словам, коронавирусная инфекция точно останется навсегда, поэтому вакцинироваться придется раз в год, как от сезонного гриппа.