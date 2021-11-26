Евгений Куйвашев объяснил, когда ревакцинацию можно будет проходить раз в год

По мнению главы региона, когда человечество победит пандемию, часто прививаться не придется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области объяснил, когда ревакцинацию можно будет проходить раз в год. К Евгению Куйвашеву обратились недоумевающие подписчики, которые спросили, до каких пор им придется делать прививку каждые полгода. По его мнению, это все является вынужденной и временной мерой.

- Нет, конечно, прививаться повторно раз в полгода всю оставшуюся жизнь не придется. Сейчас, когда мы находимся в условиях эпидемии, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ прививку нужно делать каждые шесть месяцев, - написал Евгений Куйвашев на странице в социальных сетях.

По мнению главы региона, когда человечество победит пандемию, часто прививаться не придется. Однако, по его словам, коронавирусная инфекция точно останется навсегда, поэтому вакцинироваться придется раз в год, как от сезонного гриппа.