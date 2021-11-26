Часть трассы «Екатеринбург-Тюмень» перекроют в ночь на 29 ноября

В организации напомнили, что любую информацию о состоянии проезда можно узнать по круглосуточному телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть трассы «Екатеринбург-Тюмень» перекроют в ночь с 28 на 29 ноября. Планируется, что закрытие движения для автомобилистов будет связано с проведением работ по установке автоматизированной системы управления дорожным движением, это произойдет на участках 124+659 и 125+293.

- Для безопасного монтажа планируется закрытие движения 29 ноября с 01:15 до 01:30 (на 124 километре) и с 02:15 до 02:30 (на 125 километре) в оба направления. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Также в организации напомнили, что любую информацию о состоянии проезда можно узнать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.