Свердловские власти планируют в 2022 год увеличить доходы бюджета на 14 млрд рублей

Таким образом, дефицит будет равен 11 миллиардам рублей. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

В 2022 году свердловские власти хотят увеличить доходную часть бюджета больше чем на 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

- Доходную часть бюджета предложено увеличить на 14,4 миллиарда рублей – в том числе за счет федеральных средств и перераспределения внутри госпрограмм Свердловской области, - говорится на официальном информационном портале региона.

Кроме того, власти хотят увеличить расходы на 16,3 миллиарда рублей. Получается, что доходы увеличат до 346,4 миллиарда рублей, а – до 357,4 миллиарда. Таким образом, дефицит будет равен 11 миллиардам рублей.

Муниципалитеты в свою очередь получат около двух дополнительных миллиардов рублей. Эти деньги, в том числе, пойдут на строительство и ремонт школ, спортивных объектов, дорог, объектов ЖКХ.

Помимо этого, власти решили выделить дополнительные средства на мероприятия по пожарной безопасности. Также они хотят увеличить средства, заложенные на субсидии сельхозпроизводителям. Кроме того, увеличат затраты на газификацию, замену лифтов и мероприятия в сфере экологии.

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