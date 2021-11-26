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Спорт26 ноября 2021 13:11

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде разгромил «Амур» из Владивостока

Встреча проходила со счетом 1:5
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Для нашей команды это вторая победа в последних шести играх

Для нашей команды это вторая победа в последних шести играх

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде разгромил «Амур» из Владивостока. Встреча проходила в рамках континентальной хоккейной лиги и завершилась со счетом 1:5. В составе гостей площадки хет-триком отличился Алексей Макеев. Также помогли установить окончательный счет Патрис Кормье и Станислав Бочаров.

Гости на пять шайб в ворота Ивана Налимова и Серебрякова Никиты смогли ответить только точным броском Микса Индрашиса. В рамке «Автомобилиста» же все три периода отстоял Дмитрий Шикин. Теперь в активе уральцев 33 очка в 33 проведенных матчах, это позволяет команде занимать восьмую строчку восточной конференции.

Для нашей команды это вторая победа в последних шести играх. Следующий матч подопечные Билла Питерса проведут также на выезде с новосибирской «Сибирью», игра состоится 28 ноября.