Яхта у водонапорной башни отправится в кругосветное путешествие из Екатеринбурга

Яхту, о которой идет речь, в ночь на 18 ноября 2021 года установили возле Музея водонапорной башни

Весной 2022 года яхта, которую установили у Музея водонапорной башни, отправится в кругосветное путешествие в честь 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщает мэрия.

- В состав экипажа яхты войдут профессионалы и любители парусного спорта, чей совокупный стаж в море составляет свыше 200 лет и 500 тысяч пройденных морских миль во всех известных акваториях планеты, - говорится в сообщении.

На согласование маршрута и утверждение команды уйдет не меньше полугода. В брифинге по кругосветному путешествию принял участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он заявил, что цель проекта популяризировать город.

Глава города сообщил, что города и страны в маршруте будут тесно связаны с 300-летней историей мегаполиса. Яхта может посетить город Зиген в Германии, Кобе в Японии и Амстердам в Нидерландах.

Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский в свою очередь заявил, что мореплаватели посетят также те города, где живут люди, идеи, машины, герои и технологии, которые внесли существенный вклад в развитие Екатеринбурга.

Яхту, о которой идет речь, в ночь на 18 ноября 2021 года установили возле Музея водонапорной башни. По задумке она станет одним из символов города за два года до 300-летнего юбилея. Судно сделали из титана на Уральском заводе гражданской авиации в 1993 году из высокопрочного авиационного материала. Недавно ее выкупил уральский историк Николай Паньков и передал ее городу.

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