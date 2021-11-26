Свердловских студентов колледжей выведут с дистанта на следующей неделе

Глава региона в общении со своими подписчиками в социальных сетях отметил, что учащиеся выпускных курсов уже учатся в очном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области студентов техникумов, колледжей полностью выведут с дистанционного обучения уже на следующей неделе. Глава региона в общении со своими подписчиками в социальных сетях отметил, что учащиеся выпускных курсов уже учатся в очном формате.

- Если мы с вами говорим о студентах вузов, то высшие учебные заведения руководствуются рекомендациями Минобрнауки России, текущей эпидобстановкой. Каждый университет принимает решение индивидуально, - написал Евгений Куйвашев в своих социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, в Свердловской области ввели новое ограничение по коронавирусу. Теперь вакцинация против COVID-19 стала обязательной для тех, кому уже исполнилось 60 лет. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.