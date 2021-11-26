Мать девочки, пожаловавшаяся на жесткое обращение с детьми в центре развития в Екатеринбурге, обратилась в прокуратуру и роспотребнадзор

Фото: Юлия Пермикина

Накануне, в детском центре развития «Малыш и Карлсон» жительница Екатеринбурга Юлия Пермикина стала свидетельницей неподобающего отношения воспитателя к ученику. После того, как Юля забрала свою дочь с занятий, она услышала от девочки, что в этом центре развития хватают детей за волосы, уши и нос.

Юлия решила забрать вещи девочки и больше не возвращаться. Кроме того, она подала обращение в прокуратуру и роспотребнадзор на детский центр, в котором по словам ее дочери обижают детей.

- Кстати, это мой первый опыт, когда я пишу в такие органы. Я подала обращение в прокуратуру и роспотребнадзор, чтобы они проверили этот детский центр. Для того, чтобы это сделать, мне понадобилось всего 5 минут, - рассказала Юлия Пермикина.

Фото: соцсети Юлии Пермикиной.

Кроме того, Юлия предупредила родителей в чате про манеру общения воспитателя со своими учениками. В свою очередь, некоторые из них уже в курсе того, что воспитатель берет детей за уши. Однако, из чата женщину удалили, а также сказали, что подадут ответное заявление в отношении Юли за клевету. Сейчас, дочь Юлии ходит на продленку в другой центр развития.

В детском центре «Малыш и Карлсон» на жалобу Юлии ответили, что ничего того, о чем говорит Пермикина в центре развития не происходило. А девочка Маша была у них только один день.