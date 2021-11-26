В Екатеринбурге водитель иномарки сбил подростка, перебегающего дорогу в неположенном месте

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Volvo S80 сбил 16-летнего школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Авария произошла днем на улице Бисертская. Пострадавшего подростка увезли в детскую больницу с ушибом ягодичной области.

- Со слов отца установлено, что сын направлялся на занятия в школу во вторую смену. Почему он не дошел до пешеходного перехода, находящегося вблизи от места происшествия, пояснить не смог, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем легковушки сидел 44-летний мужчина, который имеет водительский стаж 23 года, ранее его 19 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Он объяснил, что ехал с небольшой скоростью, однако мальчик выбежал на проезжую часть неожиданно, поэтому наезда избежать не удалось. Инспекторам ДПС предстоит выяснить точную причину аварии.