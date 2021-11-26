В Свердловской области увеличили количество пунктов вакцинации от COVID-19

Впервые на этой недели откроются пункты вакцинации первые в Ачитском городском округе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Муниципалитеты увеличивают число мобильных пунктов. Например, в Нижнем Тагиле начнут работу две дополнительные точки, где можно поставить прививку.

Продолжают принимать граждан недавно открытые пункты вакцинации в Верхней Салде. И впервые на этой недели откроются пункты вакцинации первые в Ачитском городском округе.

Публикуем график работы пунктов вакцинации с 27 ноября по 3 декабря 2021 года:

ЕКАТЕРИНБУРГ

- ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46 ежедневно с 10:00 до 19:00

- ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева, 5 29 ноября, а также 2, 4 и 5 декабря с 10:00 до 19:00

- ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 ежедневно с 12:00 до 18:00

- Гипермаркет «Сима-Ленд» на улице Черняховского, 86/12, 1 этаж ежедневно с 10:00 до 18:00

- ТЦ «МЕГА» на улице Металлургов, 87 ежедневно с 09:00 до 20:00

- ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45 ежедневно с 12:00 до 19:00

- ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д ежедневно с 10:00 до 19:00

- ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50 27 ноября с 14:00 до 19:00, 29 и 30 ноября с 10:00 до 19:00, а 1 и 3 декабря с 14:00 до 19:00

- СМК «АСТРАМЕД-МС» на улице 8 Марта, 37 30 ноября и 2 декабря с 11:00 до 14:00

- ТРК «Глобус» на улице Щербакова, 4 27 ноября с 10:00 до 16:00

- ТРЦ «Кировский» в переулке Сиреневый бульвар, 2 27 ноября с 14:00 до 19:00, 29 и 30 ноября с 14:00 до 19:00

- ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41 ежедневно с 10:00 до 19:00

- Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 Марта, 43 ежедневно с 10:00 до 18:00

- Аэропорт «Кольцово» на площади Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт ежедневно с 10:00 до 19:00

- Жилой комплекс на улице Мехренцева, 38, офис, 1 этаж ежедневно с 10:00 до 19:00

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

- ТЦ «Кировский» на улице Орджоникидзе, 18 27 ноября с 10:00 до 19:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- Центральный торговый комплекс на улице Газетная, 97А 27 и 28 ноября с 09:00 до 18:00, с 29 ноября по 3 декабря с 11:00 до 19:00

- ТРЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 27 и 28 ноября с 12:00 до 17:00, а с 29 ноября по 3 декабря с 16:00 до 19:00

- ТРЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31Б 27 и 28 ноября с 10:00 до 20:00, а с 29 ноября по 3 декабря с 16:00 до 20:00

- Нижнетагильский государственный цирк на улице Первомайская, 8А 27, 30 ноября и 2 декабря с 15:00 до 18:00

ИРБИТ

- Гостиница «Ница» на улице Первомайская, 46 с 28 ноября по 3 декабря с 09:00 до 14:00

АСБЕСТ

- ТЦ «Nebo» на улице Ленинградская, 26/2, 2 этаж с 27 ноября по 3 декабря с 10:00 до 18:00

ВЕРХНЯЯ САЛДА

- Администрации Верхнесалдинского ГО на улице Энгельса, 46 ежедневно с 14:00 до 18:00

- Дом книги на улице Парковая, 12 ежедневно с 10:00 до 13:00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

- ТЦ «Лента» на улице Суворова, 48 27 ноября с 11:00 до 14:00

- Социально-культурный центр на улице Ленина, 36 28 ноября с 11:00 до 14:00

- ТЦ «ДОМ» на улице Лермонтова, 83А 27 и 28 ноября с 11:00 до 15:00

- ДК «Металлург» на улице Трудовые резервы, 8А 27 ноября с 11:00 до 13:00

АЧИТ

- Дом культуры на улице Ленина, 3 27 и 28 ноября с 09:00 до 12:00

СРЕДНЕУРАЛЬСК

- КТ «Волна» на улице Калинина, 14 28 ноября с 11:00 до 15:00

РЕЖ

- ТЦ «Березка» на улице Ленина, 1 ежедневно с 10:00 до 18:00

СЕРОВ

- ТЦ «Тайга» на улице Ленина, 128 27, 28 ноября и 3 декабря с 12:00 до 15:30

- КТ «Родина» на улице Ленина, 179 ежедневно с 09:00 до 15:30

- ТЦ «Nebo» на улице Ленина, 215 ежедневно с 12:00 до 19:30

ПОЛЕВСКОЙ

- ТЦ «Палермо» в микрорайоне Зеленый Бор-1, 4а 27 и 28 ноября с 10:00 до 16:00

СЫСЕРТЬ

- ДК им. Романенко на улице Ленина, 32 27 и 28 ноября с 10:00 до 15:00, а также с 29 ноября по 3 декабря с 09:00 до 20:00

Всем желающим сделать прививку от коронавируса нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.