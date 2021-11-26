Министр энергетики России поддержит работу по социальной газификации на Урале

Николай Шульгинов пообещал обсудить этот вопрос в федеральном штабе. Фото: Евгений Куйвашев

Министр энергетики России Николай Шульгинов поддержит работу по социальной газификации на Урале. Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Этот вопрос Евгений Куйвашев и министр Минэнерго обсудили на встрече межправительственной комиссии России и Пакистана в Екатеринбурге.

- Нам удалось обсудить с Николаем Григорьевичем вопросы, напрямую касающиеся развития Свердловской области, комфорта и качества жизни наших людей. В первую очередь, речь про догазификацию, - пишет глава региона.

Суть программы заключается в том, что дома в населенных пунктах, где есть газ, должны быть подключены к газоснабжению бесплатно. Хозяину лишь нужно подать заявку.

- Мы этой работой активно занимаемся, но нам нужна помощь, например, в модернизации дефицитных газораспределительных станций Газпрома. В регионе их восемь, и им нужна реконструкция, - добавил Евгений Куйвашев.

Николай Шульгинов пообещал обсудить этот вопрос в федеральном штабе. Губернатор также пишет, что, если пропускной способности станции не будет хватать, дома будет невозможно газифицировать.