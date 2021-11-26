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Общество26 ноября 2021 11:43

Врачи, вернувшие жительнице Карпинска возможность ходить, будут учить коллег со всей России, как оперировать позвоночник

В Екатеринбурге открылась школа «живой хирургии»
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Обучение врачей проводится в «Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологи и инфекционных заболеваний» в Екатеринбурге

Обучение врачей проводится в «Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологи и инфекционных заболеваний» в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге врачей со всех уголков страны теперь будут учить сложнейшим операциям на позвоночнике. Здесь открылась школа «живой хирургии». Она расположилась в «Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний». Об успехах методик, которым уральские врачи готовы обучить коллег, рассказывают сами пациенты центра.

Обучаться в центре смогут травматологи-ортопеды, вертебрологи и нейрохирурги со всей страны.

Обучаться в центре смогут травматологи-ортопеды, вертебрологи и нейрохирурги со всей страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Меня привезли сюда из Карпинска еще в июне. У меня спондилит, - рассказывает пациентка центра. – Совсем не ходила. Ноги не работали из-за проблем с позвоночником. В итоге врачи нашей больницы добились квоты и на специальной машине направили меня сюда. В августе мне два позвонка удалили и на их место поставили конструкцию. Сейчас восстанавливаюсь. Уже сажусь. Могу ходить на ходунках.

В образовательном центре, оснащенным современным оборудованием, смогут учиться травматологи-ортопеды, вертебрологи, нейрохирурги.

В центре проводят сложнейшие операции на позвоночнике.

В центре проводят сложнейшие операции на позвоночнике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ