Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов признан «Банкиром года»

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Церемония вручения состоялась 25 ноября в Екатеринбурге. Мероприятие проводилось при поддержке правительства Свердловской области и городской администрации.

Лауреатов премии определили члены экспертного совета, куда вошли 26 экспертов — ведущие предприниматели региона, руководители отраслевых объединений, а также представители экономических вузов и всех уровней власти.

Алексей Долгов управляет розничным и корпоративным бизнесом ВТБ в Свердловской области с 1 января 2019 года, до этого с 2008 года занимал руководящие должности в рознице банка в регионе. Под управлением Алексея Долгова кредитно-документарный портфель ВТБ на Среднем Урале по физическим и юридическим лицам впервые превысил 250 млрд рублей, портфель привлеченных средств частных клиентов и предприятий – 163 млрд рублей. Свыше 200 тысяч свердловчан пользуются картами ВТБ для получения дохода. Точки обслуживания банка расположены в 21 населенном пунктах.

«Благодарю организаторов премии и экспертное жюри за высокую оценку. Мы рассматриваем эту награду как признание слаженной и эффективной работы команды ВТБ на Среднем Урале, и, главное – как индикатор доверия со стороны клиентов и делового сообщества региона. Наши приоритеты в дальнейшем развитии – обеспечение лучшего сервиса во всех каналах обслуживания для жителей и компаний Свердловской области, поддержка социальных категорий населения, а также малого и среднего бизнеса», — прокомментировал Алексей Долгов.

Премия «Человек года» издания «Деловой квартал» вручается с 2010 года и является одной из старейших и наиболее престижных бизнес-премий в регионе. На церемонии 2021 года были отмечены главные действующие лица уральского бизнеса, которые добились наибольших успехов в разных отраслях в минувшем году.