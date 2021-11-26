В Свердловской области вырос спрос на специалистов по сносу зданий

Чаще всего компании хотя нанять монтажников, разнорабочих на демонтаж и машинистов экскаватора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за год в два раза вырос спрос на специалистов по сносу зданий на рынке труда. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- С начала года в Свердловской области было открыто 90 таких предложений о работе, 71 из них – в Екатеринбурге,- говорится в исследовании.

При этом год назад на Урале было открыто 48 таких вакансий и 40 из них приходились на Екатеринбург. Чаще всего компании хотя нанять монтажников, которые занимаются разборкой конструкций. Также работодатели ищут разнорабочих на демонтаж и машинистов экскаватора.

Сейчас в Екатеринбурге открыта вакансия машиниста экскаватора. Работнику обещают зарплату от 100 тысяч рублей. В среднем специалистам по демонтажу предлагают 72 тысячи рублей в месяц.

Сегодня, 26 ноября 2021 года, несмотря на протесты общественников, в Екатеринбурге ранним утром начали сносить здание аэровокзала «Уктус». Подрядчиком выступило строительно-монтажное управление «Горремстрой». Компанию выбрали с помощью конкурса на госзакупках. За снос здания он получит 337 тысяч рублей.

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