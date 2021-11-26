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Общество26 ноября 2021 11:02

На Урале снимут фильм о писателе Павле Бажове

Над сценарием работала дочь писателя
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Часть сцен, возможно, будут снимать в доме-музее Бажова

Часть сцен, возможно, будут снимать в доме-музее Бажова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале собираются снять фильм писателе Павле Бажове. Об этом сообщил на пресс-сконференции режиссер, член Союза кинематографистов РФ Андрей Ким.

- Несмотря на обилие экранизаций сказов Бажова, фильма, где бы героем был Павел Петрович, не существует. Мы написали сценарий о чрезвычайно драматичном периоде его жизни, - рассказал он.

Интересно, что над сценарием фильма работала дочь Бажова, историк Ариадна Бажова-Гайдар. Съемки художественного фильма о писателе начнутся летом 2022 года. Часть сцен, возможно, будут снимать в доме-музее Бажова в Екатеринбурге. Однако авторы ленты рассматривают вариант воссоздания дома писателя при помощи декораций, чтобы не нарушать пространство музея.