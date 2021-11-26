Одного из них отправят в колонию строгого режима, остальных – в колонию общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудили трех мошенников, которые обманули 28 пенсионеров. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области.

С 2019 по 2020 года организатор преступников, используя персональные данные пожилых тагильчан, привозил своих товарищей к квартирам потерпевших. Мужчины, представляясь сотрудниками коммунальных служб, отвлекали пенсионеров в то время, как остальные участники похищали деньги и драгоценности.

- Всего преступными действиями причинен ущерб 28 потерпевшим, совокупный ущерб составил свыше 2,5 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре.

По решению суда мошенники будут отбывать наказание от 5 лет лишения свободы со штрафом 8 тысяч рублей до 7 лет. Одного из них отправят в колонию строгого режима, остальных – в колонию общего режима.

Напомним, что в Верхней Пышме ищут мошенников, которые украли у пенсионерки 800 тысяч рублей. Злоумышленники совершили три кражи за два дня.