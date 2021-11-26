Спасатели продлили предупреждение о сильном ветре в Свердловской области

На регион надвигается сильный ветер с метелями и гололедом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в субботу, 27 ноября, снова ожидается сильный ветер. Об этом жителей региона предупредили спасатели МЧС. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Кроме того прогнозируются метели и гололедица на дорогах.

- Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий, - напомнили в МЧС по Свердловской области.

Также спасатели напомнили, что находясь в здании при сильном ветре необходимо закрыть все окна и двери, соблюдать меры пожарной безопасности и по возможности отключить электроприборы.

Во время сильного ветра следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок. Автомобилистам необходимо быть максимально бдительными и внимательными, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.

- Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения - лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон, - добавили в МЧС. - Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем.