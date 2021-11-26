Прокуратуру попросили проверить организаторов пикета, сравнивших введение QR-кодов с Холокостом

Сейчас в Свердловской области нужно предъявлять QR-код о вакцинации, чтобы попасть в торговые центры и места общепита. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге две общественные организации направили в прокуратуру заявление с просьбой привлечь к ответственности людей, имеющих отношение к организации пикета против QR-кодов, который прошел 13 ноября рядом с ТЦ «Дирижабль». По словам очевидцев, на мероприятие тогда пришло около 200 человек. При этом, как минимум на одном из участников была надета «желтая звезда», похожая на те, которые во время Холокоста нацисты заставляли носить евреев.

Кроме того, некоторые участники пришли с плакатами, изображавшими заключенных концлагерей. Использование таких символов на акции возмутило членов «Ассоциации средних медицинских работников Свердловской области» и общественной организации «Добровольческий Танковый Корпус». Подготовить обращение в прокуратуру им помог знаменитый юрист Андрей Бельянский.

- Ко мне, как к члену общественной палаты, поступили обращения от общественных организаций, и мы помогли им составить заявление и направить его, - говорит Андрей Бельянский. – Ранее я был заслушан на совете Общественной палаты, где также была поддержана инициатива данных общественных организаций. На этом мероприятии (пикете против введения QR-кодов, - Прим. Ред.) использовались символы жертв Холокоста, плакаты с изображениями измученных, убитых людей. А действия властей приравнивались к действиям нацистской Германии, что, на мой взгляд, является подменой исторической действительности, подменой фактов и манипуляцией.

В заявлении виновных просят привлечь к административной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Наказание по ней – штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Либо до 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток.