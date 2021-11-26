Сказочный поезд Деда Мороза посетит десятки российских городов, в том числе Пермь и Екатеринбург

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Презентация сказочной передвижной резиденции состоялась на Казанском вокзале Москвы при участии Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

«Я проеду больше 13 тыс. километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке», – сказал Всероссийский Дед Мороз.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 41 день. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми (12 декабря), Екатеринбурге (13 декабря), Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

«На вокзалах городов поезд Деда Мороза будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия. Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобретет билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом», – сообщил Дмитрий Пегов.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и др. В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

«Это крупнейший социальный новогодне-рождественский проект в России. Благодаря ему тысячи детей и родителей увидят Деда Мороза вживую, погрузятся в атмосферу зимней сказки. Мы договорились с Дедом Морозом и РЖД о том, что если проект будет пользоваться большой популярностью, то со следующего года, прямо с дня рождения Деда Мороза – 18 ноября, будет дан старт поезда, который посетит еще больше регионов страны», – отметил Олег Кувшинников.

Узнать подробности о поезде и приобрести билет на один из волшебных детских сеансов можно будет на сайте ОАО «РЖД».