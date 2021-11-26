Полпред президента в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте «Листвяжная»

Владимир Якушев направил телеграмму на имя губернатора Кемеровской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе в четверг, 25 ноября произошла страшная трагедия - после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей, еще 63 человека пострадали. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев направил телеграмму на имя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в которой выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте.

- Очень сложно передать все чувства, когда гибнет так много хороших людей. Сейчас самое главное оказать всю возможную помощь родственникам и близким погибших, окружить их заботой и оказать всемерную поддержку, - сообщается в ней. - От имени жителей Уральского федерального округа выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших во время трагедии на шахте «Листвяжная».

Отметим, что вероятной причиной ЧП стал взрыв метано-воздушной смеси. После произошедшего задержан директор шахты, первый заместитель директора и начальник участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».