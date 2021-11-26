Евгений Куйвашев выразил соболезнования родственникам погибших на шахте «Листвяжная»

Куйвашев заявил о готовности помочь Кузбассу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на трагедию, которая произошла в Кузбассе. Там при взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 46 горняков и шесть спасателей, которые отправились их искать. Глава уральского региона выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших, сообщает уральский департамент информационной политики.

- Эта страшная трагедия стала общим горем для всей России, - заявил он.

Также Куйвашев сказал, что разделяет горе вместе с жителями Кузбасса. Кроме того, он заявил о готовности помочь региону. Официальную телеграмму с соболезнованиями губернатор Свердловской области уже направили главе Кузбасса Сергею Цевилеву.

Трагедия в Кемеровской области произошла 25 ноября 2021 года. Во время взрыва в шахте «Листвяжная» погибли 46 шахтеров. К ним отправились горноспасатели. Однако шесть человек, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестали выходить на связь.

По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих. Выбраться оттуда смогли 239 человек. Число пострадавших на шахте составляет 63 человека.

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