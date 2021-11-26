Туристическая платформаTele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Пользователи ресурса могут самостоятельно получать ответы на свои вопросы, проверять гипотезы и принимать верные управленческие решения.

Аналитический портал Tele2 актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки – администрациям городов и регионов, проектным офисам по туризму и транспорту, владельцам гостиниц и ресторанов,туристическим агентствам.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализироватьне только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяетсоставить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Геоаналитика – это драйвер роста выручки от направления bigdataTele2. В 2020 году доходы оператора от внешних проектов увеличились по сравнению с 2019 годом более чем в 10 раз, в 2021 году это направление также демонстрирует высокие темпы роста.Результатом использования геоаналитикиbigdata часто становятся проекты по развитию внутреннего туризма в различных регионах. Например, в 2021 году datascientistsTele2 изучили активность гостей на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных на продвижение курорта. Также данные используются при расчетах для загрузки горнолыжного комплекса в разные периоды.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2:

«Пандемия ускорила развитие внутреннего туризма – мы видим это по растущему количеству запросов на геоаналитику для регионов или отдельных территорий. На основе анализа реализуемых задач мы выделили типовые (схожие) тематики, которые интересуют наших клиентов, и реализовали их в «коробочном» решении. Туристическая платформа Tele2 позволяет пользователю самостоятельно получать ответы на все вопросы относительно турпотока и портрета туриста. Это помогает нашим клиентам принимать верные управленческие решения, эффективно привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру именно там, где это будет востребовано».