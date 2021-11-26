Свердловские врачи спасли женщину с тремя заболеваниями

Медики провели диагностическое вмешательство. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи Верхней Пышмы спасли пациентку с тремя заболеваниями. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.

- Женщина в возрасте 55 лет поступила к нам с желтухой и сопутствующим диагнозом COVID-19. Основной причиной тяжелого состояния стало острое гнойное воспаление желчевыводящих путей, которое привело к непроходимости протоков и нарушению естественного оттока желчи, - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Верхнепышминской ЦГБ Андрей Швыдкий.

Чтобы помочь пациентке медики провели диагностическое вмешательство на новом оборудовании, которое установили в больнице в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Состояние прооперированной пациентки улучшилось, желтуха регрессировала, женщина проходит противовоспалительную терапию и ожидает повторного тестирования на COVID-19. В случае отрицательного результата ее выпишут домой.