Администрацию Первоуральска оштрафовали на 50 тысяч из-за нарушения при проведении торгов

Нарушения выявлены при проведении торгов и подтверждены двумя судебными инстанциями Фото: Алексей БУЛАТОВ

УФАС Свердловской области оштрафовало администрацию Первоуральска на 50 тысяч рублей. Мэрия не указала необходимые сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям, разместив извещение о проведении торгов. По данным антимонопольной службы, не была указана предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная нагрузка, сроки подключения и действия технических условий и плата за подключение на дату опубликования извещения.

- Администрация городского округа Первоуральск разместила извещение о проведении торгов на право заключения договоров аренды трех земельных участков, - рассказали в пресс-службе свердловского УФАС. - Нарушения выявлены при проведении торгов и подтверждены двумя судебными инстанциями.

Администрацией города из-за нарушения были нарушены права потенциальных участников торгов, а также ограничена конкурентная борьба и не соблюдены цели и задачи проведения торгов. Штраф мэрия должна будет оплатить в течение двух месяцев.