Главный десантник Екатеринбурга Евгений Тетерин простыл в СИЗО

Тетерина подозревают в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 ноября, началось заседание суда по делу председателя союза десантников в Уральском федеральном округе Евгения Тетерина, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. Суд рассматривает апелляцию об освобождении десантника из-под стражи и переводе под домашний арест. На этом заседании Тетерин заявил, что простыл в СИЗО.

- Уважаемый судья, я еще простыл, у меня болит горло. Мне тяжело говорить, - высказался он.

Однако на вопрос судьи о том, позволяет ли ему самочувствие участвовать в заседании, он ответил положительно.

О задержании Тетерина стало известно 18 ноября 2021 года. Суд арестовал десантника на один месяц и пятнадцать суток. На него завели дело по статье 291.1 УК РФ. Сейчас оно находится в производстве Следственного комитета по Свердловской области. Ведомство продолжает выполнять следственные мероприятия. Информация по делу официально не разглашается.

Однако «КП Екатеринбург» выяснила подробности задержания председателя союза десантников в Уральском федеральном округе. Его задержали вместе с директором ООО «Уралщебень» Вячеславом Ивановым и еще одним посредником Ибадом Гурбановым по делу о передаче взятки в размере 4,5 миллионов рублей. Взятка предназначалась надзорному ведомству для сокрытия ущерба экологии.

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