На Урале выявили еще 724 случая заражения COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась, но остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки подтвердились еще 724 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 155 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на жителей Каменска-Уральского и Каменского района, Ревды, Режа, Волчанска, Ирбита, Невьянска, Верхотурья, Серова, Полевского, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 176 415 человек, из которых 154 919 уральцев полностью справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 476 человек.

Сейчас состояние 808 пациентов оценивается как тяжелое, 522 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 406 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 32 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 294 человека.