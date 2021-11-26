Дополнительные доходы свердловского бюджета потратят на вакцину и помощь аграриям

Доходы увеличатся в том числе за счет поступлений из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области планируют увеличить объем доходов в проекте областного бюджета 2022 года на 14,5 миллиардов рублей, расходов - на 5,1 млрд рублей. Увеличение объема доходов обсудили на согласительной комиссии заксобрания в пятницу, 26 ноября.

- Предлагается на рассмотрение ко второму чтению увеличить налоговые и неналоговые доходы на 3,3 миллиарда рублей. Оставшуюся часть также предполагается увеличить за счет остатков, которые мы планируем получить в этом году, до 2,6 миллиардов рублей. Соответственно доходы у нас составят 346,4 миллиардов рублей, - рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Он добавил, что доходы увеличатся в том числе за счет поступлений из федерального бюджета в размере 11,1 миллиардов рублей.

По словам главы министерства, дополнительные средства планируется направить на помощь муниципалитетам и увеличение уровня МРОТ, а также субсидии аграриям, вакцинацию, установку камер фотофиксации, газификацию региона, замену лифтов и другое.

Предложения о внесении изменений одобрила согласительная комиссия заксобрания Свердловской области, в проект бюджета на 2022 год их заложат на сессии парламента.