В Екатеринбург приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Поезд Деда Мороза побывает в 36 городах России. Фото: страница «Поезд Деда Мороза» в Instagram
В Екатеринбург 13 декабря прибудет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Об этом говорится на сайте проекта.
- Пассажиры этого поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда, - говорится в сообщении.
Поезд прибудет в 09:00 по местному времени и отправится дальше в путешествие в 18:00.
Фото: страница «Поезд Деда Мороза» в Instagram
При этом вагоны № 1, 2 и 3 будут техническими, вход туда запрещен. В них будет путешествовать Дед Мороз со своей командой. В вагоне №4 будут проводиться квесты. В №5 расположится передвижная приемная волшебника, в №6 – ресторан для чаепития. В эти вагоны можно попасть по билету.
Вагон №7 будет выполнен в стиле ретро. Он сделан как зона для фото. В вагоне №8 будет ресторан с блюдами северной кухни, №9 – лавка. Эти вагоны будут открыты для всех.
Фото: страница «Поезд Деда Мороза» в Instagram
Поезд Деда Мороза побывает в 36 городах России. Посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с артистами аниматорами. В ней смогут принять участие все желающие.
Билет в поезд Деда Мороза можно купить на сайте РЖД. Проходка для ребенка от 6 до 13 лет будет стоить 1 950 рублей. Стоимость билета для ребенка и взрослого составит 2 450 рублей.
Фото: страница «Поезд Деда Мороза» в Instagram
Билет позволит поучаствовать в квесте в поезде, посетить передвижную резиденцию Деда Мороза и встретиться с ним. Также в стоимость входит чаепитие, сладкий подарок, открытка с почтовой маркой и детский журнал. Вся программа займет 45 минут.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка