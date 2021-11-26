В Екатеринбург приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Поезд Деда Мороза побывает в 36 городах России. Фото: страница «Поезд Деда Мороза» в Instagram

В Екатеринбург 13 декабря прибудет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Об этом говорится на сайте проекта.

- Пассажиры этого поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда, - говорится в сообщении.

Поезд прибудет в 09:00 по местному времени и отправится дальше в путешествие в 18:00.

Фото: страница «Поезд Деда Мороза» в Instagram

При этом вагоны № 1, 2 и 3 будут техническими, вход туда запрещен. В них будет путешествовать Дед Мороз со своей командой. В вагоне №4 будут проводиться квесты. В №5 расположится передвижная приемная волшебника, в №6 – ресторан для чаепития. В эти вагоны можно попасть по билету.

Вагон №7 будет выполнен в стиле ретро. Он сделан как зона для фото. В вагоне №8 будет ресторан с блюдами северной кухни, №9 – лавка. Эти вагоны будут открыты для всех.

Фото: страница «Поезд Деда Мороза» в Instagram

Поезд Деда Мороза побывает в 36 городах России. Посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с артистами аниматорами. В ней смогут принять участие все желающие.

Билет в поезд Деда Мороза можно купить на сайте РЖД. Проходка для ребенка от 6 до 13 лет будет стоить 1 950 рублей. Стоимость билета для ребенка и взрослого составит 2 450 рублей.

Фото: страница «Поезд Деда Мороза» в Instagram

Билет позволит поучаствовать в квесте в поезде, посетить передвижную резиденцию Деда Мороза и встретиться с ним. Также в стоимость входит чаепитие, сладкий подарок, открытка с почтовой маркой и детский журнал. Вся программа займет 45 минут.

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