Тагильчанка примет участие в чемпионате России по боксу

Чемпионат России проведут в Челябинске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22-летняя жительница Нижнего Тагила Ольга Пискунова, которая посещает спортивную школу «Спутник», выступит от родного города на чемпионате России по боксу.

Турнир пройдет в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря 2021 года. Ольга Пискунова будет выступать в весовой категории до 52 килограмм. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

По итогам жеребьевки тагильчанке предстоит провести бой с кандидатом в мастера спорта из Ставрополья Кариной Русиной.

Ольга Пискунова – мастер спорта, бронзовый призер ЧР 202 году и участница первенства Европы среди молодежи.