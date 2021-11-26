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Общество26 ноября 2021 7:57

На въезде на Химмаш из-за нового светофора автомобилисты стоят в пробке

Затор произошел на перекрестке улицы Альпинистов и выезда с Кольцовского тракта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Светофор перенастраивают для оптимизации его работы

Светофор перенастраивают для оптимизации его работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 26 ноября, автомобилисты встали в пробку на въезде на Химмаш из-за включения светофора, который установили на перекрестке улицы Альпинистов и выезда с Кольцовского тракта. Оказалось, что светофор решили перенастроить.

- Светофор построен на областном участке автомобильной дороги силами ГКУ СО Управление автомобильных дорог и находится в их ведении. В настоящее время решается вопрос передачи функции мониторинга за работой светофора в МБУ Центр организации движения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации города.

В мэрии объяснили, что сейчас специалистами МБУ ЦОД проводится расчет интенсивности движения, после чего будут подготовлены предложения по внесению изменений в режим работы светофора. Это нужно для оптимизации его работы и увеличения пропускной способности перекрестка.