Суд лишил полковника звания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полковник полиции украл полтора миллиона рублей из бюджета Управления на транспорте МВД России по УрФО. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Полковник полиции с 2002 по 2016 год, используя свое служебное положение, украл полтора миллиона рублей, которые принадлежали Управлению на транспорте МВД России по УрФО.

- В совершении хищения ему оказал содействие бывший сотрудник милиции, подписывавший документы, на основании которых выделялись деньги, - рассказали в прокуратуре.

На мошенников заведено уголовное дело. Суд лишил полковника звания, возможности занимать любые должности в госорганах и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, а его товарищу – в виде двух лет лишения свободы.