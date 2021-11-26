Фото: instagram Монеточки

Популярная исполнительница Лиза Монеточка поделилась несчастьем со своими подписчиками в instagram. Накануне днем девушка прожгла любимое пальто, повесив его на светильник, думая, что он не работает. На бежевом пальто с разноцветными пуговицами марки MARSEL появилось огромное черное пятно.

Фото: instagram Монеточки

- Угадайте, кто зашел в номер, увидел вот эту штучку, она была выключена, и кое кто подумал, что сюда можно повесив курту, а потом освещение включилось и мое любимое пальто, которое я ношу уже несколько лет просто прожглось, - чуть не плача рассказала Монеточка.

Монеточка отметила, что попытается восстановить любимую вещь, постарается вычистить гарь с внешней стороны на спине, а на прожженную дыру от светильника пришьет наклейку. Затем девушка примерила любимую вещь, и показала, как она на ней смотрится своим подписчикам.

Фото: instagram Монеточки

- Напоминаю вам какое оно красивое, очаровательное и очень крутое. Очень жаль, блин!, - говорит Монеточка, стоя перед зеркалом.

Позднее девушка все же вышла на улицу в этом пальто и перевела произошедшее в шутку.

- Но во всем есть плюс, и сейчас я иду, а пальто не до конца остыло. То есть оно еще пожаренное такое, и оно греет меня как грелка, как будто бы у меня там утюг сзади горячий. Очень тепло. Спасибо большое, - смеется Монеточка.

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