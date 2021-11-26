В Екатеринбурге хотят изменить уличное освещение

При этом хотят внедрить автоматизированную систему учета электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Свердловского союза промышленников и предпринимателей предложили обновить систему уличного освещения в Екатеринбурге. Об этом сообщает ПАО «Ростелеком».

- Сам контракт подразумевает замену ламп и светильников наружного и внутреннего освещения на светодиодные, - говорится в сообщении.

При этом хотят внедрить автоматизированную систему учета электроэнергии. Также в контракте прописана установка систем управления освещением.

Благодаря обновлению системы освещения в городе можно будет снизить потребление энергии на 75%. Помимо этого, модернизация повысит уровень безопасности.

Систему освещения «Ростелекома» внедрили уже в 40 регионах страны. На счету компании больше 250 таких договоров.