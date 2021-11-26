Свердловчанка взыскала 70 тысяч рублей с мужчины, чья собака убила ее шпица

Шпиц по кличке Пинк Флойд прожил с хозяевами 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Верхней Пышмы взыскала 70 тысяч рублей с мужчины, собака которого подралась с ее шпицем по кличке Пинк Флойд. Маленькое животное скончалось в ветеринарной клинике, а хозяева очень тяжело переживали его гибель. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- В августе 2020 года Екатерина К. вместе с мужем выгуливали своего питомца – собаку породы «немецкий шпиц» по кличке Пинк Флойд. Внезапно к ним подбежала собака породы дратхаар, которая находилась в свободном выгуле, без ошейника и поводка, - говорится в сообщении.

Собака напала на шпица и покусала его. Хозяева Пинк Флойда не смогли сразу остановить драку. Когда она закончилась, шпиц не мог встать на лапы. При этом хозяева пострадавшего животного просили владельца дратхаара убрать его и взять на поводок. Однако он отказался.

Расходы на лечение шпица в специализированной клинике составили 12 585 рублей. Погибшую собаку Екатерина К. с мужем купили в 2010 году. У щенка была метрика, и он стоил 55 тысяч рублей.

Пинк Флойд прожил с хозяевами 10 лет. Семья полюбила и привязалась к псу. Его гибель они переживали очень тяжело. Хозяева выяснили, что хозяином напавшей на их любимца собаки является Геннадий И. Екатерина подала иск в суд с просьбой взыскать с него 67 885 рублей и расходы на услуги эксперта – 3500 рублей, а также госпошлину и компенсацию морального вреда.

Верхнепышминский городской суд частично удовлетворил требования. С Геннадия взыскали материальный ущерб – 67 885 рублей и 2 236 рублей госпошлины. Ответчик подал апелляцию, но областной суд оставил решение без изменений.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка