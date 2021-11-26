Нужен ли ПЦР-тест в школах и садиках контактным детям: отвечает свердловский Роспотребнадзор

Для взятия мазка у контактного ребенка домой должен прийти медицинский работник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с 17 ноября начали действовать новые правила выписки с больничного для контактных по коронавирусу. Раньше всем нужно было соблюдать режим самоизоляции в течении 14 дней, а сдавать ПЦР-тест нужно было только тем, у кого присутствуют симптомы ОРВИ. Сейчас, в соответствии с новыми санитарными правилами, изолируются только те, у кого нет прививки и не болевшие в течение последних 6 месяцев, а ПЦР-тест берут абсолютно у всех спустя 10-12 дней после контакта.

Новые правила касаются также и детей - школьников и воспитанников детских садов, у которых в классе или группе был введен карантин по COVID-19.

- По предыдущим правилам ребенка бы выписали на 14 день, и он бы вернулся в садик или школу, а теперь на 10-12 день у него берется мазок и если он отрицательный, ребенок выписывается. Никакую отдельную справку о сдаче ПЦР-теста нести в учебное учреждение не нужно - она даже не дается на руки, но сдать его будет нужно, - объяснили в Роспотребнадзоре Свердловской области «КП-Екатеринбург»

Для взятия мазка у контактного ребенка домой должен прийти медицинский работник. После получения отрицательного результата ребенка выписывает педиатр, как при любой другой болезни и родители получают справку, которую относят в образовательное учреждение.