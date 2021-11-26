За успехи в учебе 540 студентов УрФУ получили повышенные стипендии

Выплаты составили от 4 до 19 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дополнительные стипендии успешным студентам Уральского федерального университета руководство вуза направило 18 миллионов рублей.

Повышенные стипендии в размере от 4 025 до 19 895 рублей получили 540 студентов, которые достигли хороших результатов в научно-исследовательской, учебной, культурной, общественной и спортивной жизни. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

Месяц назад руководство УрФУ выделило 10 миллионов рублей для предоставления адресной помощи нуждающимся студентам. Тем, кто получает государственную социальную стипендию, дополнительно выдали по 5 тысяч рублей в рамках единовременной материальной помощи.

Также 900 студентов и аспирантов Екатеринбурга стали обладателями стипендии имени Бориса Ельцина. Ежемесячные выплаты составляют 4 тысячи рублей.