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Общество26 ноября 2021 6:33

За успехи в учебе 540 студентов УрФУ получили повышенные стипендии

Выплаты составили от 4 до 19 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Выплаты составили от 4 до 19 тысяч рублей

Выплаты составили от 4 до 19 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дополнительные стипендии успешным студентам Уральского федерального университета руководство вуза направило 18 миллионов рублей.

Повышенные стипендии в размере от 4 025 до 19 895 рублей получили 540 студентов, которые достигли хороших результатов в научно-исследовательской, учебной, культурной, общественной и спортивной жизни. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

Месяц назад руководство УрФУ выделило 10 миллионов рублей для предоставления адресной помощи нуждающимся студентам. Тем, кто получает государственную социальную стипендию, дополнительно выдали по 5 тысяч рублей в рамках единовременной материальной помощи.

Также 900 студентов и аспирантов Екатеринбурга стали обладателями стипендии имени Бориса Ельцина. Ежемесячные выплаты составляют 4 тысячи рублей.