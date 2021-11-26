В Талице вынесли приговор матери, которая избивала сына

Ранее женщина была условно осуждена за нанесение легкого вреда здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице мать, которая избивала своего сына, приговорили к 4,5 годам в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Суд установил, что с сентября по декабрь 2020 года женщина постоянно била своего ребенка. Мальчика она родила в июле 2020 года. Однако беременность была нежеланной. Подсудимая была матерью-одиночкой.

- Так, в сентябре, октябре и декабре 2020 года подсудимая неоднократно наносила удары руками по лицу ребенку, - говорится в сообщении прокуратуры.

Также женщина с высоты своего роста кидала ребенка на диван и детскую кроватку. Из-за этого ребенок ударялся об ограждение кровати.

Женщину признали виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости) и статье 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним).

Ранее женщина была условно осуждена за нанесение легкого вреда здоровью. Суд учел эту судимость и вынес свой приговор. Решение еще не вступило в силу.

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