В квартире всё было прибрано. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге обнаружили труп 57-летней женщины. Жительницу Кировского района обнаружил сын в квартире на улице Флотской.

- По данному факту следователем СКР проводится доследственная проверка. Точная причина смерти гражданки устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В свердловском главке полиции отметили, что, скорее всего, смерть не носит криминального характера.

- Прибывшие врачи констатировали смерть. Следов пьянки не обнаружено. В квартире все было прибрано, - добавил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге задержали школьника, который десять раз ударил ножом мать.