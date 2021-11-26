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Происшествия26 ноября 2021 5:49

В Екатеринбурге обнаружили труп 57-летней женщины

Ее сын ушел платить за коммуналку, а когда вернулся она была уже мертва
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В квартире всё было прибрано.

В квартире всё было прибрано.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге обнаружили труп 57-летней женщины. Жительницу Кировского района обнаружил сын в квартире на улице Флотской.

- По данному факту следователем СКР проводится доследственная проверка. Точная причина смерти гражданки устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В свердловском главке полиции отметили, что, скорее всего, смерть не носит криминального характера.

- Прибывшие врачи констатировали смерть. Следов пьянки не обнаружено. В квартире все было прибрано, - добавил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге задержали школьника, который десять раз ударил ножом мать.