Уральца арестовали на пять суток за неуплату штрафов и алиментов

В отношении должника было составлено 13 административных протоколов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Судебные приставы арестовали на пять суток жителя Краснотурьинска за неоплату алиментов, штрафов и уклонение от обязательных работ. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.
- 44-летний житель Красноуральска, многократно уклонялся от отбывания административного наказания «Обязательные работы» по 13 исполнительным производствам, - говорится в сообщении.
В общей сложности мужчина должен был отбыть 290 часов работ за неуплату алиментов и штрафов ГИБДД. Однако он так и не приступил к отработке. Судебные приставы вышли на должника во время рейда по тем, кто уклоняется от такого вида наказания.
Судебными приставами в отношении должника было составлено 13 административных протоколов по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Мужчину доставили к мировому судье, который рассмотрел материалы дел и назначил ему пять суток ареста.
Однако пребывание в изоляторе временного содержания не избавит мужчину от обязательных работ. Отбывание наказания проконтролируют приставы.
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