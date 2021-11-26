Уральца арестовали на пять суток за неуплату штрафов и алиментов

В отношении должника было составлено 13 административных протоколов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы арестовали на пять суток жителя Краснотурьинска за неоплату алиментов, штрафов и уклонение от обязательных работ. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- 44-летний житель Красноуральска, многократно уклонялся от отбывания административного наказания «Обязательные работы» по 13 исполнительным производствам, - говорится в сообщении.

В общей сложности мужчина должен был отбыть 290 часов работ за неуплату алиментов и штрафов ГИБДД. Однако он так и не приступил к отработке. Судебные приставы вышли на должника во время рейда по тем, кто уклоняется от такого вида наказания.

Судебными приставами в отношении должника было составлено 13 административных протоколов по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Мужчину доставили к мировому судье, который рассмотрел материалы дел и назначил ему пять суток ареста.

Однако пребывание в изоляторе временного содержания не избавит мужчину от обязательных работ. Отбывание наказания проконтролируют приставы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка